Diziye 11. bölüm itibarıyla dahil olduğu belirtilen Savcı Feride, "Cingöz" lakabıyla tanınan, zeki ve kural tanımaz bir hukukçu portresi çizdi. Dağınık görünümünün altında keskin bir zekâ barındıran Feride'nin hikayesi, faili meçhul bir cinayete kurban giden savcı babasının izini sürmek için Rize'ye gelmesiyle başladı. Feride'nin gelişi, bölgedeki güç dengelerini altüst ederken, hem Koçari hem de Furtuna aileleri için zorlu bir sürecin kapısını araladı.

Dizideki Dengeler Değişiyor

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe (Adil Koçari), Deniz Baysal (Esme Furtuna) ve Burak Yörük'ün (Oruç Furtuna) paylaştığı dizide, Savcı Feride karakteri hikayeye yeni bir soluk getirdi. Babasının katillerini bulmaya ant içmiş olan Feride'nin, suça bulaşan herkesin korkulu rüyası olacağı vurgulandı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Feride'nin, ana karakterlerden biriyle yaşayacağı iddia edilen aşk hikayesi de merak konusu oldu.

Naz Çağla Irmak Kimdir?

31 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Naz Çağla Irmak, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Tiyatro ve sinema dünyasının tanınan ismi Hülya Gülşen Irmak'ın kızı olan genç oyuncu, set ortamıyla küçük yaşlarda tanıştı. Televizyon kariyerine annesiyle birlikte rol aldığı "Bizim Evin Halleri" dizisiyle adım attı.

Kariyerindeki asıl çıkışı ise 2015-2018 yılları arasında yayınlanan "Kırgın Çiçekler" dizisindeki "Kader" karakteriyle yakaladı. Bu projenin ardından "Tövbeler Olsun", "Sıfırıncı Gün" ve "Hudutsuz Sevda" gibi yapımlarda rol aldı. Sinemada ise kanser mücadelesiyle tanınan Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı "Demir Kadın: Neslican" filmiyle eleştirmenlerden tam not aldı. Tiyatro sahnesinde de aktif olan Irmak, "Westend - Batının Sonu" gibi oyunlarda performans sergiledi.