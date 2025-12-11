Kış mevsimiyle birlikte evlerin ısıtılması yeniden öncelik haline gelirken, uzmanlar birçok kişinin farkında olmadan yaptığı ısıtma hatalarının doğalgaz faturalarında gereksiz artışa yol açtığını belirtiyor. Yapılan değerlendirmelere göre bu hatalar, herhangi bir teknik arıza olmaksızın tüketimi ciddi şekilde yükseltiyor. Radyatörün kullanım şeklinden havalandırma alışkanlıklarına kadar uzanan bu yanlışlar, küçük dokunuşlarla kolayca düzeltilebiliyor.

Radyatörü sürekli en yüksek seviyede tutmak maliyeti büyütüyor

Uzmanlar, özellikle yalıtım seviyesi düşük konutlarda radyatörlerin gün boyu maksimum güçte çalıştırılmasının büyük enerji kaybı yarattığını ifade ediyor. Evde kimse bulunmazken ısı gücünün düşürülmesi, dönüşte yeniden yükseltilmesi öneriliyor. Bu basit adım hem tasarruf sağlıyor hem de radyatörün daha verimli çalışmasına katkı sunuyor.

Termostatı yüksek ayarlamak enerji tüketimini katlıyor

Isıtma maliyetlerinin artmasındaki bir diğer önemli etken, termostatın olması gerekenden yüksek bir dereceye ayarlanması. Oda sıcaklığının yalnızca bir derece artırılmasının tüketimi %7 oranında yükselttiği belirtiliyor. 24 derece ve üzeri sıcaklıkların hem bütçeyi zorladığı hem de yaşam alanında kuruluk yaratarak konforu düşürdüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, ideal aralığın 19–21 derece olduğunu aktarıyor.

Radyatörün önünü kapatan engeller ısı kaybı yaratıyor

Uzun perdeler, mobilyalar veya üzerine asılan kıyafetler, radyatörün odanın tamamını ısıtmasını engelliyor. Bu durum sirkülasyonu bozarak cihazın daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Sonuç olarak daha fazla enerji harcanıyor fakat oda istenen sıcaklığa ulaşamıyor.

Kombi ve kazan bakımı ihmal edildiğinde verim düşüyor

Tıkanmış filtreler, sistemde biriken hava ve düşük basınç, verim kaybını artıran unsurlar arasında. Düzenli bakımın hem cihaz ömrünü uzattığı hem de maliyetleri %15–20 oranında düşürdüğü vurgulanıyor. Uzmanlar, kış başlamadan kontrol yapılmasını zorunlu bir adım olarak görüyor.

Yanlış havalandırma yöntemi ısıyı dışarı taşıyor

Pencerelerin uzun süre açık kalması, kalorifer yanıyorken sıcak havanın dışarı kaçmasına neden oluyor. Bu nedenle “darbe havalandırması” yöntemi öneriliyor: Radyatörleri kısa süreliğine kapatmak, pencereleri 5–10 dakika tamamen açmak ve ardından tekrar kapatmak. Bu yöntem hem ısı kaybını azaltıyor hem de hızlı hava değişimi sağlıyor.

Kullanılmayan odaları ısıtmak gereksiz tüketim yaratıyor

Gün içinde aktif kullanılmayan odaların ısıtılması, toplam tüketimi artıran fakat herhangi bir fayda sağlamayan bir alışkanlık olarak gösteriliyor. Bu alanların kapılarının kapalı tutulması ve radyatörlerin kısılması öneriliyor. Böylece ısı, gerçekten kullanılan yaşam bölümlerinde korunuyor.

Güneş ışığını ve yalıtımı doğru kullanmamak büyük kayıp doğuruyor

Gündüz saatlerinde perdelerin kapalı bırakılması, doğal ısı kaynağının etkisini ortadan kaldırıyor. Akşam saatlerinde kalın perde ve jaluzi kullanımı ise ek bir yalıtım sağlayarak sıcaklığın içeride tutulmasına yardımcı oluyor. Kapı ve pencerelerdeki sızıntılar için basit contaların bile büyük fark yaratabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, bu yedi temel alışkanlığın değiştirilmesiyle doğalgaz faturalarında %20’ye varan tasarruf sağlanabileceğini ifade ediyor. Kış boyunca daha düşük maliyetle konforlu bir ısınma için, günlük rutinlerde yapılacak küçük düzenlemelerin büyük katkı sunduğu vurgulanıyor.