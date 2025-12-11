Kış aylarının etkisini artırmasıyla birlikte araçlarda yaşanan donma ve buzlanma sorunları yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, özellikle sabah erken saatlerde yola çıkan sürücülere, ön camdaki buz oluşumunu engellemek için basit bir yöntem öneriyor. Buna göre, araçların üzerine gece boyunca bir battaniye örtülmesi, soğuğun cama doğrudan temas etmesini engelleyerek donmayı büyük ölçüde azaltıyor.

Battaniye cam ile soğuk hava arasına koruyucu bariyer oluşturuyor

İngiltere’de araç sigortası üzerine uzmanlaşan Marmalade tarafından paylaşılan bilgilere göre bu yöntem, cam ile dış hava arasında fiziksel bir bariyer oluşturarak buzlanmayı önlüyor. Donmuş camları kazıma zahmetinin ortadan kalkması, özellikle yoğun sabah trafiğine hazırlanan sürücülere zaman tasarrufu sağlıyor.

Kullanılmayan eski bir battaniyenin bile yeterli koruma oluşturduğu, bulunmaması halinde indirim mağazalarından uygun fiyatla temin edilebileceği belirtiliyor.

Soğuk havada araç bakımında zaman yönetimi önem kazanıyor

Kışın, araç bakımının yalnızca güvenlik değil aynı zamanda pratiklik açısından da önem taşıdığı vurgulanıyor. Uzmanlara göre, basit görünen bu battaniye yöntemi, ön camı temiz ve kuru tutarak hem yakıt tüketimini hem de sabah hazırlık süresini olumlu yönde etkiliyor. Özellikle kar yağışı beklendiği gecelerde battaniyeyi kaldırmanın yeterli olduğu, ek bir temizlik gerektirmediği ifade ediliyor.

Erken saatlerde yola çıkanlar için büyük kolaylık sağlıyor

Don riski yüksek bölgelerde yaşayan sürücüler için bu uygulamanın ciddi bir rahatlık getirdiği belirtiliyor. Sabah saatlerinde buz kazımakla zaman kaybeden sürücüler, battaniye sayesinde hem aracını daha hızlı kullanıma hazır hale getiriyor hem de kötü hava koşullarının neden olduğu stresi azaltıyor.

Kışın sert yüzünü gösterdiği Aralık ayında, uzmanların önerdiği battaniye yöntemi yeniden önem kazandı. Ön camı korumak için uygulanabilecek bu basit yöntem, sürücülere hem zamandan tasarruf ettiriyor hem de sabah trafiğine daha güvenli şekilde çıkmalarını sağlıyor.