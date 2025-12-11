Sosyal medyada "Şırdancı Mehmet" lakabıyla tanınan fenomen Mehmet Sur, Muş'ta karıştığı trafik kazasıyla gündeme geldi. 11 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Mehmet Sur yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ağır yaralanırken, olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın hemen ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme başlatırken, Mehmet Sur ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etti. Kazanın ardından Şırdancı Mehmet tutuklandı mı merak konusu oldu.

Yaralının Durumu Ciddiyetini Koruyor

Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, kazada ağır yaralanan kadının sol kolunda ve sol bacağında kırıklar tespit edildi. Acil serviste yapılan tetkiklerin ardından yaralı kadın hemen ameliyata alındı. Doktorlar, hastanın genel sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü açıkladı.

Kaza haberi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Özellikle Mehmet Sur'un daha önce uçakta yaşadığı olaylar nedeniyle gündemden düşmemesi, kazanın ardından da çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi. Emniyet yetkilileri, kaza raporunun hazırlanması ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından kusur oranlarının belirleneceğini ifade etti.

Şırdancı Mehmet Kimdir?

Asıl adı Mehmet Sur olan "Şırdancı Mehmet", 1979 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda İstanbul'a yerleşerek çalışma hayatına atılan Sur, uzun yıllar yeme-içme sektöründe farklı kademelerde görev aldı. Özellikle sakatat ve şırdan üzerine uzmanlaşan Mehmet Sur, katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı.

Yarışma sonrasında sosyal medya platformlarında paylaştığı videolarla fenomen haline gelen Sur, kendine has üslubu ve işletmeciliğiyle dikkat çekti. Ancak sadece işiyle değil, karıştığı olaylarla da sıkça gündeme geldi. Türk Hava Yolları (THY) uçağında göğsünden çıkardığı şırdanı yemesi üzerine havayolu şirketi tarafından kara listeye alındı ve 6 ay boyunca bilet satışı yasaklandı. İstanbul Fatih'te işlettiği restoranla ticari hayatına devam eden Mehmet Sur, evli ve çocuk sahibidir.