Son Mühür- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kent için çalışmalara tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Eşki, Kızılay Mahallesi’nde talihsiz bir elektrik kontağı yangını nedeniyle evleri hasar gören Alkın Ailesi’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Eşki, Alkın Ailesi’nin yanında oldu

Zeynep ve Hasan Alkın çifti, kızları Elifnaz ve babaanne Hatice Alkın ile bir araya gelen Başkan Eşki, aileyle sohbet ederek vakit geçirdi. Eşki, görüşmede Bornova Belediyesi’nin ailelerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

“Bornova’da kimse kimsesiz kalmayacak”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gerçekleşen ziyarette Alkın Ailesi ile birlikte çay içip belediye hizmetlerine dair memnuniyet ve beklentilerini dinleyerek "Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Sadece makamda oturan değil; sokakta, mahallede, vatandaşının iyi gününde de zor gününde de yanında olan bir yönetim sergiliyoruz.

Alkın Ailesi’nin yaşadığı bu üzücü olay hepimizi derinden üzdü. Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bornova Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, ihtiyaç duydukları her an destek kapısı olmak bizim en asli görevimizdir. Bornova’da kimse kimsesiz kalmayacak" diye konuştu.

Alkın Ailesi’nden Başkan Eşki’ye teşekkür

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Alkın Ailesi, zor günlerinde Bornova Belediyesi'nin ve Başkan Ömer Eşki'nin gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti. Yaşadıkları süreci ve belediyenin yaklaşımını değerlendiren aile üyeleri, "Yaşadığımız talihsiz olayın ardından Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eşki’nin evimize kadar gelip acımızı paylaşması, bizleri canı gönülden dinlemesi bize çok büyük bir moral ve güç verdi. Sadece bir yönetici değil, ailemizden biri gibi kapımızı çaldı. Bornova Belediyesi'nin hizmetlerinden ve başkanımızın bu samimi desteğinden dolayı kendisinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.