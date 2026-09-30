Son Mühür- CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Erkut Tamay'ın kente yönelik proje havuzundan bu kez Dikili merkezli ekolojik marina çıktı.

Dikili’nin uluslararası ölçekte bir turizm ve denizcilik merkezine dönüşmesini hedeflediğine dikkat çeken mimar Erkut Tamay,

''Denizi, kumsalları ve doğal güzellikleriyle Kuzey Ege’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Dikili için, doğaya ve deniz ekosistemine minimum müdahale anlayışıyla tasarlanacak yeni nesil bir marina projesini gündeme taşıdığına vurgu yaptı.''

Mavi ekonomi projesi...



Klasik marina anlayışından çok farklı bir proje olduğunun altını çizen Erkut Tamay,

'projenin klasik marina anlayışından farklı olarak, Avrupa Birliği kaynaklarından da yararlanabilecek, bilimsel verilerle yönetilen bir “mavi ekonomi” projesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi.



“Dikili’nin ihtiyacı sadece teknelerin bağlanacağı bir alan değildir'' hatırlatmasında bulunan Erkut Tamay,

''Biz, deniz ekosistemini koruyan, yenilenebilir enerji kullanan, atık suyu denize bırakmayan, deniz canlılarının yaşam alanlarını gözeten ve kıyıyı halkın kullanımına açık tutan bir marina modeli tasarlamalıyız” dedi.

Yunanistan'ın Midilli adasının deniz turizminden önemli gelirler elde ettiğine dikkat çeken Tamay,

Dikili’nin doğal güzelliklerinin yanı sıra, Kuzey Ege’deki jeopolitik konumu ve altyapısıyla da önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen bunu değerlendiremediğini savundu.

Rekabette yeni bir sayfa...



Tamay,

“Dikili’yi yalnızca yaz aylarında kullanılan bir kıyı ilçesi olarak değil, Kuzey Ege’nin uluslararası ölçekte tanınan bir turizm destinasyonu olarak düşünmek zorundayız. Ege’nin karşı kıyısında Midilli’yle, ülkemizde ise Çeşme ve Bodrum gibi ilçelerle rekabet edebilecek seviyede bir Dikili yaratmak; doğru planlama yapmak ve nitelikli yatırımları hayata geçirmekle mümkün. Bunun da ilk koşulu kenti sevmektir. Kenti gerçekten seviyorsanız bu projelerin önünü açın ve vakit kaybetmeden hayata geçirin” çağrısında bulundu.