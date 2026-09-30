SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Bornova ilçesinde eşiyle akşam yürüyüşüne çıkan emekli polis memuru K.B., sokak ortasında bıçaklı bir saldırgan tarafından darp edildi. Kanlar içinde kalan emekli polisin saldırıya uğraması mahalle halkını da öfkelendirdi. Mahalle sakinleri, çok sayıda sabıka kaydı bulunan saldırganın tutuklamasını istiyor. Hastaneye götürülen emekli polis memurunun tedavisi tamamlanırken, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Saldırgan Önünü kesti

Edinilen bilgilere göre, yürüyüş yaptıkları sırada A.Ş. isimli şahıs tarafından önü kesilen K.B., önce sözlü tehditlere maruz kaldı. Gerginliğin tırmanmasıyla birlikte saldırgan, yıllarca kamu güvenliği için görev yapmış olan emekli polis memurunu eşinin gözü önünde darp ve bıçakla tehdit etti.

Mahalle Sakinleri Tepkili

Olayın ardından kanlar içinde kalan K.B.’nin görüntüleri çevrede büyük üzüntü ve öfke yarattı. Görgü tanıkları ve mahalle sakinleri, saldırıyı gerçekleştiren A.Ş.’den uzun süredir rahatsız olduklarını dile getirdi. Şahsın çevrede sürekli huzursuzluk çıkardığını ve hakkında çok sayıda adli kaydın bulunduğunu belirten vatandaşlar, kaçan saldırganın yakalanıp tutuklanmasını istiyor.

Güvenlik Tartışması Yeniden Gündemde

Ömrünü vatandaşın can ve mal güvenliğini korumaya adamış bir emekli polis memurunun, eşinin gözleri önünde ve evinin yakınlarında bu şekilde saldırıya uğraması Evka-4’te güvenlik tartışmalarını alevlendirdi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve fail hakkında caydırıcı adli işlemlerin yapılmasını isteyen mahalleliler, yetkililere çağrıda bulunarak güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını talep ettiler.