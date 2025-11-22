Hatay’ın Belen ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan 6 katlı apartmanın altındaki oto galeride gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle bina yoğun dumanla kaplandı. Durumu fark eden apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurarak yardım istedi.

14 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler hem oto galerideki alevleri kontrol altına almak hem de binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma yürüttü. Evlerinde dumandan etkilenen 14 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edilerek ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Merdiven dairesine kaçan iki kişi yaşamını kaybetti

Söndürme çalışmalarının ardından binada inceleme yapan ekipler, kaçmak için merdiven dairesine çıkan iki kişinin yoğun dumandan etkilenerek öldüğünü belirledi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişinin cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü ifade edildi.