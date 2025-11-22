Olay saat 03.00 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. 16 BDP 784 plakalı otomobille ilerleyen Muhammet G., cadde üzerinde karşılaştığı Mustafa Tokgöz ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya girdi. Gerginlik kısa sürede büyüdü ve taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.

Mustafa Tokgöz’e peş peşe ateş edildi

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Muhammet G., yanında bulunan tabancayla Mustafa Tokgöz’e birden fazla kez ateş etti. Vücuduna beş kurşun isabet eden Tokgöz ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Tokgöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Saldırganın aracını terk edip kaçtığı belirlendi

Olay sonrası bölgeden uzaklaşan Muhammet G.’nin otomobili, Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.