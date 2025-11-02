Bilecik Valiliği, kent genelinde orman yangınlarından zarar gören alanların yeniden yeşillendirileceğini bildirdi. Vali Faik Oktay Sözer, yanan bölgelerde yürütülen çalışmaları havadan inceledi ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ağaçlandırma seferberliği 11 Kasım’da başlayacak

Valilik açıklamasında, yıl içerisinde meydana gelen yangınlarda toplam 11 bin 740 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtildi. Yanan alanların yeniden doğaya kazandırılması için başlatılan çalışmaların 2026 yılının mart ayında tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ana kadar yanan alanların yüzde 47’sinin temizlenerek ekim ve dikime hazır hale getirildiği bildirildi. 11 Kasım’da başlayacak ağaçlandırma seferberliğinin mart ayı sonuna kadar devam edeceği ve bölgelerin yeniden yeşile kavuşmasının hedeflendiği kaydedildi.

Yangınlardan etkilenen köylerin çevresinde yapraklı ve gelir getirici türlerle ağaçlandırma yapılacağı, bu sayede hem ekonomik kazanç sağlanacağı hem de yangına dayanıklı koruma bantları oluşturulacağı belirtildi. Ayrıca, 77 kilometrelik yeni orman yolu planlanırken, bunun 53 kilometrelik kısmının tamamlandığı, farklı bölgelerde kanal ve yangın havuzları oluşturulacağı, köylere ise İl Özel İdaresi ve ORKÖY destekleriyle su tankerleri sağlanacağı ifade edildi.

Vali Faik Oktay Sözer, doğanın yeniden canlanması için tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirterek, “Yeşil vatanımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yanan her karış toprağımızı yeniden yeşertmek için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz.” dedi.