Samsun'un Canik ilçesinde, tartıştığı kız kardeşinin boğazına kasap bıçağı dayadığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli O.D. (28), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aile bireylerine korku dolu anlar yaşatan olay, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Tartışma misafir kriziyle başladı

Olay, Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddialara göre, kasaplık yapan O.D., ailesinin eve misafir geleceği gerekçesiyle kendisine "Sen evden git" demesi üzerine aile fertleriyle hararetli bir tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine şüpheli O.D., iddia edildiği üzere elindeki kasap bıçağını alarak kız kardeşi F.D.'nin boynuna dayadı ve evdekileri dehşete düşürdü.

Aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, olaya müdahale ederek şüpheli O.D.'yi gözaltına aldı.

Savcılıkta 'Pişman değilim', mahkemede 'pişmanım' savunması

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen O.D.'nin savcılık sorgusunda, işlediği fiilden dolayı 'pişman olmadığını' dile getirdiği öğrenildi.

Savcılık makamı, O.D.'nin ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle şüpheliyi nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme huzurunda ise O.D.'nin ifadesini değiştirerek pişman olduğunu beyan ettiği belirtildi. Ancak mahkeme, suçun niteliği ve olayın vahameti göz önüne alınarak şüpheliyi tutuklama kararı verdi. Tutuklanan O.D., cezasının infazı için Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.