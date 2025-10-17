Muğla’nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 59 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Operasyon, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla Boncuklu Koyu’nda gerçekleştirildi.

29’u çocuk, 59 göçmen karada yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Fethiye’nin Boncuklu Koyu bölgesinde bir grup göçmenin yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Botu ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karada yaptıkları tarama sonucunda 29’u çocuk olmak üzere toplam 59 düzensiz göçmeni yakaladı.

Üç organizatör gözaltına alındı

Operasyon sırasında düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettikleri belirlenen 3 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin göçmenlerden para alarak yasa dışı yollardan deniz üzerinden yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlendi.

Göçmenler işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi

Yasa dışı geçiş hazırlığındayken yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı geri gönderme merkezine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.