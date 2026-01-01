Olay, 29 Aralık 2025 tarihinde gece saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak’ta meydana gelmişti.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik bir adrese operasyon düzenlemişti.

Çatışmada 3 polis şehit oldu, 9 güvenlik görevlisi yaralandı

Operasyon sırasında çıkan silahlı çatışmada 3 polis memuru şehit düşmüştü. Olayda ayrıca 8 polis memuru ile 1 bekçi yaralanmıştı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

6 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çıkan çatışmada 6 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmişti. Operasyonun ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yürütmüştü.

Kent genelinde peş peşe operasyonlar düzenlendi

Kanlı saldırının ardından Yalova genelinde kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı. Çatışmaya giren teröristlerle irtibatlı olduğu tespit edilen adreslere yönelik çok sayıda operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonlarda toplam 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

25 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade ve sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları ve saldırıyla ilişkileri çok yönlü olarak inceleniyor.