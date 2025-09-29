Kütahya'da bir düğün salonunda misafirlere sunulan yemekler sonrasında, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda davetli zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Düğün organizasyonuna katılan toplam 21 kişi, yedikleri yemekten kısa bir süre sonra ciddi sindirim şikayetleri yaşamaya başladı. Olay, şehirde kısa süreli bir endişeye neden oldu.

Çok sayıda davetli zehirlenme şüphesiyle başvurdu

Alınan bilgilere göre, bir düğün törenine katılan vatandaşlardan 21'i, ikram edilen menüyü tükettikten sonra bulantı, kusma ve ishal gibi tipik gıda zehirlenmesi belirtileri gösterdi. Rahatsızlanan davetliler, durumlarının kötüleşmesi üzerine vakit kaybetmeden ya kendi imkanlarıyla ya da çağrılan ambulanslar vasıtasıyla hastaneye sevk edildi. Hastalar, kentteki iki büyük sağlık kuruluşuna, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi Acil Servisleri'ne yönlendirildi. Acil servislerde yoğunluk yaşanmasına rağmen, ekipler hızla organize olarak hastalara müdahalede bulundu.

Sağlık durumları kontrol altında

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili hemen açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Yetkililer, hastaneye başvuran 21 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Açıklamada, "Gerekli tıbbi müdahaleler hızla gerçekleştirilmiş olup, hastaların takipleri dikkatle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. Zehirlenme şüphesiyle yatan hastaların kısa süre içerisinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Geniş çaplı inceleme başlatıldı

Yaşanan bu üzücü olayın ardından, gıda güvenliği ve halk sağlığını tehdit eden bu durumun kaynağını tespit etmek amacıyla derhal harekete geçildi. Polis ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, düğün salonunda ikram edilen yemeklerden detaylı numuneler alarak laboratuvar incelemesi başlattı.