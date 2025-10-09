Kenan İmirzalıoğlu’nun ekranlara dönüş projesi A.B.İ. dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının odak noktasında. Ünlü oyuncu, havalimanında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

“Kenan İmirzalıoğlu’yla partner hikayesi yok”

Yeni dizisiyle ilgili konuşan Saraçoğlu, “Kenan İmirzalıoğlu ile yaş farkı” tartışmalarına net yanıt verdi.

Oyuncu, dizide sanıldığı gibi bir partner hikayesinin bulunmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“A.B.İ.’de Kenan Bey’le bir partnerlik durumu yok. Hikaye o yönde ilerlemiyor. Bu konu çok büyütüldü ama yanlış bir algı var.” Saraçoğlu’nun açıklaması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

“Bitti, gitti artık”

Soru-cevap sırasında muhabirler bu kez özel hayatına yöneldi. “Mert Ramazan Demir’le görüşüyor musunuz?” sorusuna ilk kez bu kadar net yanıt veren oyuncu, özel hayatını konuşmaktan kaçındı ancak sözleriyle noktayı koydu:

“Ben hiç özel hayatımla konuşmuyorum ama o kadar çok, sürekli soruyorsunuz ki… Hiçbir zaman bu soru kapanmıyor. Bitti, gitti artık. Sormasanız çok iyi olur.”

Saraçoğlu’nun bu sözleriyle, Mert Ramazan Demir’le ilişkisine dair iddialara son noktayı koyduğu yorumları yapıldı.

Ne olmuştu?

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, “Yalı Çapkını” dizisinde partner olarak tanışmış, dizi setinde başlayan yakınlaşma kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Bir dargın bir barışık ilerleyen ilişki, dizinin final yapmasıyla sona ermişti. Ancak son dönemde ikilinin yeniden bir araya geldiği iddiaları magazin kulislerinde konuşuluyordu. Saraçoğlu’nun “bitti” çıkışıyla bu söylentiler de netlik kazanmış oldu.

Yeni sezonda güçlü dönüş

“A.B.İ.” dizisiyle uzun bir aradan sonra setlere dönen Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ikilisi, sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Dizinin setinden gelen ilk kareler, izleyici heyecanını artırırken, Saraçoğlu’nun sade ve samimi açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.