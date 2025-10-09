Son Mühür- 2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan “Doktorlar” dizisiyle hafızalara kazınan Ergene, dizide ünlü bir cerrahın kızı olan “Doktor Ela” karakteriyle tanınmıştı.

Gerçek hayatta hastanede aşkı buldu

Ergene’nin kariyerinde dönüm noktası olan “Doktorlar” dizisi yalnızca oyunculuk başarısıyla değil, hayatındaki büyük bir değişimin de başlangıcı oldu. Dizinin çekimlerinin yapıldığı hastane, gelecekte hayatını birleştireceği İzzet Özilhan’ın ailesine aitti. Bu tanışma kısa sürede aşka dönüştü ve çift 2011 yılında evlendi.

Sosyetik hayatın dikkat çeken ismi oldu

Evliliği boyunca sade tarzını lüks bir çizgiye taşıyan Yasemin Ergene Özilhan, moda tutkusuyla da sık sık gündeme geldi. Dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilcileriyle iş birliği yaptı, kullandığı çantalar ve aksesuarlarla adından söz ettirdi.

Gönlünü Prof. Dr. Karaca Başaran’a kaptırdı

Boşanmanın üzerinden kısa bir süre geçmişken magazin kulislerinde yeni bir iddia dolaşıma girdi. İddiaya göre, Yasemin Ergene, estetik cerrahi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Karaca Başaran ile yakınlaştı. İkilinin kısa süredir görüşmeye başladığı öne sürülüyor.

“Doktorlar”daki hikaye gerçek mi oluyor?

Yasemin Ergene’nin hem kariyerinde hem özel yaşamında “doktor” temasının önemli bir yer tuttuğu dikkat çekiyor. “Doktorlar” dizisinde cerrah bir karakteri canlandıran oyuncu, önce hastane sahibi bir iş insanıyla evlenmiş, şimdi ise bir estetik cerrahla anılmaya başlamış durumda.