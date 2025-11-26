Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlardan Sorumlu Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, Tekirdağ’da düzenlenen il binası açılış töreninde “Terörsüz Türkiye” hedefinin Türkiye’nin en önemli gündem başlığı olduğunu söyledi. Yalçın, Cumhur İttifakı’nın bu süreçte kararlı bir şekilde yol aldığını vurguladı.

İl binası açılışı dualarla başladı

MHP Tekirdağ İl Başkanlığı’nın yeni binası için düzenlenen resmi açılış programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Programa partililer yoğun ilgi gösterdi.

“En öncelikli konu Terörsüz Türkiye”

Törende konuşan Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, Türkiye’nin farklı başlıklarla meşgul olduğunu ancak bunlar arasında en öne çıkan konunun terörle mücadele olduğunu belirtti. Yalçın, MHP’nin son bir yıldır bu sürecin öncülerinden biri olduğunu ifade ederek, Cumhur İttifakı’nın AK Parti ile birlikte önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi.

Sürecin 2024 yılının Ekim ayından itibaren daha belirgin bir çizgiye oturduğunu aktaran Yalçın, gelinen noktada umut verici bir tablo olduğunu dile getirdi.

“Bu bir devlet projesidir”

Terörsüz Türkiye hedefinin bir devlet projesi olduğunun altını çizen Yalçın, bu yaklaşımın temelinde “devlet aklı” bulunduğunu söyledi. Yalçın, Cumhurbaşkanı tarafından açık ve net ifadelerle sahiplenilen bu hedefin, alınan kararlar ve yürütülen çalışmalarla somut bir istikamete kavuştuğunu belirterek, Türkiye’nin terörden arındırılmış bir geleceğe doğru ilerlediğini ifade etti.

Muhalefete çağrı: Sürece katkı sağlayın

Konuşmasının devamında muhalefet partilerine de seslenen Yalçın, bu konuda yeterli sorumluluk alınmadığını savundu. Sürecin ciddiyetine dikkat çeken Yalçın, tüm siyasi aktörleri, Türkiye’nin geleceği için bu hedefe destek vermeye davet etti. Türkiye’nin artık geri dönülemez bir noktaya geldiğini düşündüklerini söyleyen Yalçın, MHP teşkilatlarının her kademede bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Kurdele kesildi, program sona erdi

Açılış konuşmalarının ardından yeni il binasının kurdele kesimi yapıldı. Törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’ın yanı sıra Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, MYK üyeleri ve partililer katıldı. Programın ardından Yalçın, partililerle kısa bir süre sohbet ettikten sonra karayolu ile Tekirdağ’dan ayrıldı.