Türkiye’nin en fazla üyeye sahip partisi konumunda bulunan AK Parti, 11 milyon 146 bin 217 üyelik mevcut sayısını daha da artırmayı hedefliyor. Parti, bu kapsamda 81 il için ayrı ayrı üye hedefleri belirledi.

MKYK toplantısında hedef üye sayıları masaya yatırıldı

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, parti üye sayısını artırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu doğrultuda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında bakanlar ve MKYK üyelerine 5’er üyelik formu dağıttı. Toplantıda, her il için belirlenen hedef üye sayısına ulaşılması konusuna dikkat çekildi.

Türkiye Yüzyılı buluşmaları tamamlandı

Öte yandan, partinin vatandaşlarla doğrudan temas kurmak ve talepler ile önerileri yerinde değerlendirmek amacıyla yürüttüğü “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı 25 Ekim itibarıyla sona erdi.

Program kapsamında vatandaşlara yöneltilen sorular, 6 farklı parametre üzerinden değerlendirilerek rapor haline getirildi ve Büyükgümüş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu.

Danışma meclisi toplantıları hız kazandı

Ahmet Büyükgümüş’ün Teşkilat Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından, partinin il, ilçe ve mahalle düzeyindeki çalışmalarını değerlendirmek ve kademeler arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen Danışma Meclisi Toplantıları da hız kazandı. Parti yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar, artık ayda bir düzenli olarak yapılacak.