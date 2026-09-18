İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaş meyve ve sebze piyasasındaki usulsüzlük ve fahiş iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya’da süren adli süreç tamamlandı. Soruşturma, 1029 çiftçinin beyanı doğrultusunda başlatılırken, gözaltına alınan tedarikçi firma yöneticilerinin adliyedeki işlemleri sona erdi.

Sahte belge tespit edildi

Soruşturma kapsamında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı raporunda da bazı firmaların maliyetleri yüksek göstermek amacıyla sahte makbuzlar düzenlediği tespit edildi. Raporda, bazı belgelerin ise hayatını kaybetmiş kişiler veya çiftçilik faaliyetleri yürütülmeyen kişiler adına düzenlediği belirtildi.

Yapılan incelemelerin ardından yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiği belirlenen tedarikçi konumundaki 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde eş zamanlı ev ve iş yerlerinin de olduğu 109 adreste arama yapıldı.

40’ı tutuklandı

1029 çiftçinin beyanları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tedarikçi firma yöneticilerinden 40’ı, haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.