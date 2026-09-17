İzmir’in Karabağlar ilçesinde, alınan istihbarat neticesinde yapılan araştırmada uyuşturucu madde sakladıkları belirlenen şüpheliler araştırıldı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen istihbarat çalışması sonucu uyuşturucu sattıkları belirlenen Ö.B. ve E.D.K.'yi takibe aldı. Takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Operasyon düzenlendi

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği takip ve çalışmalar sonucunda, şüphelilerin uyuşturucu hapları kiraladıkları birdepoda sakladıkları tespit edildi. Bunun üzerine ekipler , dün sabah saatlerinde belirlenen depoya operasyon düzenledi.

Tabanca bulundu

Depoda gerçekleştirilen aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramada 253 bin 926 sentetik hap, 75 kilogram uyuşturucu etken maddesi bulundu. Ekipler ayrıca depoda 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirdi.

2 şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen Ö.B. ve E.D.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleriiçin emniyete götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabancaya ekipler tarafından el konuldu.

İşlemler sürüyor

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

