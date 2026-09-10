Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri sakladıkları adres tespit edildi.
558 hap ele geçirildi
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Aramalarda toplam bin 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.İ. ve G.İ. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tutuklandılar
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.İ. ve G.İ. uyuşturucu madde ticareti kapsamında tutuklandı.
Mahkemenin tutuklama kararının ardından 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
Soruşturma sürüyor
Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen bin 558 adet uyuşturucu hapla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.