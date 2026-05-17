Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye’nin yapı stokunda güvenlik standartlarını kökten değiştirecek dev hamle resmen ilan edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek olan “Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Yönetmelik”, mühendislik dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Türk Hava Kurumu (THK) Güzelbahçe Şube Başkanı ve Yüksek Mühendis Yakup Ateş, bu yeni düzenlemeyi masaya yatırdı. Ateş’e göre bu adım, Türkiye’nin afet riskleriyle mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası anlamı taşıyor.

Sektördeki bilimsel boşluk kapanıyor

Mevcut yapılaşma düzeninde hafif çelik sistemler için kapsamlı bir teknik çerçevenin eksikliği uzun süredir hissediliyordu. Yüksek Mühendis Yakup Ateş, yayımlanan yönetmeliğin bu boşluğu doldurarak yapı güvenliğinde çıtayı en üst seviyeye taşıdığını belirtti. Malzeme standartlarından taşıyıcı sistem hesaplarına kadar her ayrıntının bilimsel bir temele oturtulduğunu vurgulayan Ateş, "Sektördeki gri alanlar tamamen temizleniyor" dedi.

Yönetmeliğin bütüncül yapısına dikkat çeken Ateş, teknik detayları şu sözlerle değerlendirdi:

“Bakanlığımız tarafından yayımlanan bu mevzuat, hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme kalitesinden birleşim detaylarına, yangın dayanımından korozyon korumasına kadar tüm kuralları ilk kez bu kadar kapsamlı ve bütüncül bir şekilde tanımladı. 1 Ocak 2027 itibarıyla artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”

Deprem ülkesi olarak atılması gereken bir adım

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği, mühendislik yaklaşımlarının da bu yönde evrilmesini zorunlu kılıyor. Yakup Ateş, hafif çelik yapıların düşük yapı ağırlığı ve yüksek taşıyıcı performansı sayesinde deprem yüklerine karşı devasa bir avantaj sunduğunu hatırlattı. Betonarme yapılara kıyasla çok daha hızlı üretilebilen bu sistemlerin, denetlenebilir standartlara bağlanması projelendirme süreçlerini de disipline edecek.

Özellikle prefabrik ve modüler yapıların artık "geçici çözüm" olmaktan çıkıp, teknik kriterleri netleşmiş kalıcı konut modellerine dönüşmesi hayati bir virajdır. Yangın güvenliği ve korozyon etkilerinin zorunlu birer tasarım kriteri haline getirilmesi ise binaların ömrünü uzatan en kritik hamle olarak öne çıkıyor. Ateş, mühendislik disiplinine bağlı kalmanın önemini her fırsatta yineledi.

Mevzuat kadar saha denetimi de hayati

Ancak sadece kağıt üzerinde mükemmel bir yönetmeliğe sahip olmak yetmiyor. Yakup Ateş, en güçlü mevzuatların bile başarısının sahada gösterilen titizlikle ölçüldüğünü açıkça ifade etti. Proje aşamasından fabrikadaki üretime, şantiyedeki saha uygulamasından yapı denetim süreçlerine kadar her halkada sıkı bir takip şart.

Ateş, denetim mekanizmalarının tavizsiz işletilmesi gerektiğinin altını çizerek ekledi:

“Deprem gerçeğiyle yaşayan şehirlerimizde bilimsel ve teknik kriterlerden bir santim bile sapma lüksümüz yok. Uygulama ve denetim süreçleri sahada etkin yürütülmezse, mevzuatın başarısı kısıtlı kalır.”

En büyük mesele sürdürülebilirlik

Meselenin sadece güvenlik değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik olduğunu belirten Çevre Mühendisi Yakup Ateş, iklim değişikliğiyle mücadelede hafif çeliğin rolüne dikkat çekti. Çevre dostu ve döngüsel ekonomiye uygun bu sistemlerin, geleceğin kent mimarisinde ana aktör olacağını öngörüyor.

Ateş, değerlendirmesini şu sözlerle bitirdi;

"Bu yönetmeliği sadece teknik bir değişiklik olarak görmüyoruz. Bu, geleceğin güvenli, dayanıklı ve doğayla tam uyumlu yapılaşma vizyonunun en güçlü parçasıdır." Sektör için geri sayım başladı. 1 Ocak 2027, Türkiye'nin inşaat tarihinde yeni bir sayfa açacak.

