İstanbul'un en hareketli turistik noktalarından biri olan Beyoğlu Karaköy sahilinde sıradan bir esnafken, dijital dünyanın gücüyle bir anda global bir fenomene dönüşen Alper Temel'in şöhreti sınırları aştı. Fiziksel görünümü ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken Temel, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelerek sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

YAKIŞIKLI MISIRCI ALPER TEMEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Sokak kültürünün doğal bir parçası olarak Karaköy'de mısır tezgâhı işleten Alper Temel, 25 yaşındadır. Memleketi hakkında resmi ve kesin bir bilgi bulunmayan genç fenomen, yaşamının büyük bir bölümünü İstanbul'da geçirdiği ve Karaköy'de çalıştığı için kamuoyunda "İstanbullu esnaf" olarak tanınıyor. Samimi iletişimi ve dikkat çeken tarzıyla turistlerin kamerasına yansıyan Temel, kısa sürede sosyal medyanın yeni yüzü olmayı başardı.

ALPER TEMEL NASIL ÜNLÜ OLDU?

Alper Temel bir sosyal medya paylaşımı ile tanındı. Karaköy sokaklarında mısır satarken bir turist tarafından gizlice veya izinli çekilen kısa bir video, TikTok platformunda paylaşıldıktan sonra hızla viral oldu. Bu sürecin en dikkat çeken yanı ise Temel'in ününün Türkiye sınırlarını aşmasıydı. Rusya, İspanya, Romanya ve Ukrayna gibi birçok farklı ülkeden gelen yabancı turistler, İstanbul gezilerinde özellikle Karaköy'e giderek "yakışıklı mısırcı"yı görmek ve onunla video çekmek istemeye başladı.

ALPER TEMEL NE KADAR KAZANIYOR?

Sosyal medya fenomenliğine adım atmasıyla birlikte Alper Temel'in elde ettiği gelir de en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Temel'in aylık veya günlük gelirine dair resmi bir açıklama bulunmasa da, TikTok üzerinden açtığı yayınlar dudak uçuklatan iddiaları beraberinde getirdi.

Sosyal medyada dolaşan söylentilere göre, Alper Temel'in TikTok'ta açtığı ilk canlı yayında takipçilerinden gelen sanal hediyeler sayesinde yaklaşık 1 milyon TL gelir elde ettiği iddia edildi.