Son Mühür- Şirketten yapılan açıklamaya göre toplam satın alma bedeli, iki şirketin borçları da dahil olmak üzere 154 milyon euro olarak belirlendi. Sürecin tamamlanması için ilgili ülkelerin düzenleyici kurumlarının onayı ve teknik devre ilişkin şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Avrupa operasyon ağı genişliyor

Pegasus bugün 55 ülkede 158 noktaya uçuş gerçekleştirirken, Smartwings’in 20 ülkede 80 destinasyona ulaşan uçuş ağıyla birleşmesi şirketin Avrupa’daki gücünü önemli ölçüde artıracak. Smartwings ile Çek Hava Yolları, Çekya’nın en büyük hava yolu grubu konumunda bulunuyor.

Smartwings’in bölgesel pazardaki önemi

Bölgesel turizm pazarında güçlü bir konumda olan Smartwings, geniş uçuş ağı ve tur operatörleriyle yaptığı iş birlikleriyle Orta ve Doğu Avrupa’nın önde gelen hava yolu markalarından biri olarak biliniyor. Bu satın alma, Pegasus’un bölgedeki rekabet gücünü daha da güçlendirecek.

“Yeni bir sayfa açıyoruz”

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, anlaşmayı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

“2005 yılında hava yolculuğunu herkes için ulaşılabilir kılma hedefiyle yola çıktık. Filomuzu 14 uçaktan 127 uçağa çıkararak dünyanın en verimli ve karlı havayollarından biri olduk. Şimdi Çek Hava Yolları ve Smartwings’in 47 uçaktan oluşan filosuyla güçlerimizi birleştirerek büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz. Amacımız yalnızca ölçek büyütmek değil; teknoloji, uçuş emniyeti ve misafir deneyimi açısından geleceğe hazır güçlü bir yapı kurmak.”

Öztürk, iki marka arasında ortak vizyon oluştuğunu belirterek,

“Smartwings ve Pegasus olarak kanatlarımızı dünyaya açmaya devam edeceğiz” dedi.

“Pegasus ideal hissedar”

Çek Hava Yolları hissedarı ve Smartwings kurucu ortağı Jiří Šimáně, devre ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Sınırlı kaynaklarla, devletten destek almadan kurduğumuz bu şirketleri bugünlere getirmekten gurur duyuyoruz. Pegasus’un bu yapıyı daha da büyütecek güç ve yetkinliğe sahip olduğuna inanıyoruz. Bu adımın yolcularımıza daha fazla seyahat kolaylığı ve daha gelişmiş bağlantılar sunacağını düşünüyoruz.”

Türk havacılığında tarihi satın alma

Pegasus’un gerçekleştirdiği bu anlaşma, şirketin Avrupa’daki en kapsamlı satın alma girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte Pegasus’un küresel havacılık piyasasındaki konumunu ciddi şekilde güçlendirmesi bekleniyor.