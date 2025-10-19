Son Mühür / Yiğit Uzun- İsveç’in Malmö kentinde düzenlenmesi planlanan Uluslararası Yahudi Film Festivali, hiçbir sinema salonunun etkinliğe ev sahipliği yapmayı kabul etmemesi üzerine iptal edildi. Organizatörler, bazı salonların gerekçe olarak “güvenlik endişelerini” öne sürdüğünü açıkladı.

Organizatörlerden Sam Klebanov, Cuma günü yaptığı Facebook paylaşımında, “Festival için bir sinema bulmak gerçek bir mücadeleye dönüştü” ifadelerini kullandı. Klebanov, hiçbir sanat sinemasının festivale ev sahipliği yapmak istemediğini belirterek, “Kimi dolu olduklarını, kimiyse güvenlik gerekçelerini” ileri sürdü.

29 Kasım–2 Aralık tarihleri arasında, İsveç’teki 250 yıllık Yahudi kültürel mirasını anmak amacıyla yapılması planlanan etkinlik, bu nedenle tamamen iptal edildi.

2023 Ekim’inde İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri harekâtının başlamasından bu yana, Batı ülkelerinde pek çok Yahudi kültürel etkinliği benzer engellerle karşı karşıya kaldı.

Almanya’nın antisemitizmle mücadele komiseri Felix Klein, bu ayın başında yaptığı açıklamada, 2023’ten bu yana ülkedeki Yahudi toplumunun “rekor düzeyde antisemitizme” maruz kaldığını bildirmişti.

ABD’de ise Mayıs ayında Washington DC’deki Capital Jewish Museum yakınlarında düzenlenen bir silahlı saldırıda, İsrail Büyükelçiliği’nde görevli iki kişi hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yaptığı barış anlaşmasının ardından “Gazze’deki savaşın sona erdiğini” ilan etti.

İsrail, 2023 Ekim’inde Hamas’ın ülke topraklarına düzenlediği, 1.200 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 250 kişinin rehin alındığı saldırı sonrasında askeri operasyon başlatmıştı. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail ordusunun yürüttüğü operasyonlarda bugüne kadar yaklaşık 70.000 kişi hayatını kaybetti.

Klebanov, festivale yönelik hiçbir tehdit almadıklarını, Malmö polisinin ise “ek güvenlik desteği sağlamayı teklif ettiğini” belirtti.

İsveç Kültür Bakanı Parisa Liljestrand, Cuma günü Instagram üzerinden yaptığı açıklamada olayı “toplum için tam bir felaket” olarak nitelendirdi.