Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, ormanlık alanlara çantalarla et, kıyma ve benzeri gıdalar taşınarak köpeklerin beslenmesinin hem doğal dengeyi bozduğu hem de hayvanların ormanlara yerleşmesine neden olduğu ifade ederek kirpiden yaban tavşanına kadar pek çok türün bu nedenle tehlike altında olduğunu belirtti.

"Ormanlardaki yaban hayatını tehdit etmektedirler"

Son yıllarda özellikle ormanlık alanlarda başıboş köpekleri beslemek alışkanlık haline geldiğini kaydeden Başkaya, bu durumun yasal olmadığını belirterek, "Biz 30 yıldır başıboş köpek olmaz diyoruz. Ancak son yıllarda özellikle ormanlık alanlarda başıboş köpekleri beslemek adeta alışkanlık haline geldi. Bu durum hem yasal hem de bilimsel olarak doğru bir uygulama değildir. Köpekler yaban hayvanı değildir; bu nedenle ormanlarda bulunmamaları gerekir.

Ormanlarda, bozkırlarda ve kırsal alanlarda başıboş dolaşan köpekler, yaban hayatına ciddi zararlar vermektedir. Ne yazık ki, çantalarla et, kıyma gibi yiyecekler koyup, insanların zor bulabileceği gıdaları ormanlara taşıyan kişilerle karşılaşıyoruz. Köpekler, kurttan türemiş hayvanlardır ve özellikle otobur yaban hayvanlarına geyiklere, karacalara, yabankeçilerine ciddi zararlar vermektedir. Ormanlardaki yaban hayatını tehdit etmektedirler.

Kirpiden yaban tavşanına kadar pek çok tür, başıboş köpekler nedeniyle tehlike altındadır. Bu durum bazı insanlar için normal karşılanıyor olabilir, ancak bu oldukça anormal ve endişe verici bir durumdur. Ormanları korumak ve geliştirmekle görevli olan Orman Genel Müdürlüğü ile yaban hayatını korumakla sorumlu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bu konuda gerekli adımları atması artık bir sorumluluk değil, doğrudan görevleridir. Aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bu konuya acilen müdahale etmesini bekliyoruz." diye konuştu.