Son Mühür- İzmir geçtiğimiz yıllarda adeta kuraklıkla mücadele etti. Planlı su kesintileri nedeniyle İzmirli canından bezmiş, su kıtlığı düşüncesi de vatandaşları oldukça korkutmuştu. Bu sürecin ardından gelen yağışlar ise barajlara adeta bereket oldu.

Yaz dönemini geride bırakırken ve Meteoroloji’den yağış sinyalleri gelirken, İZSU’dan alınan bilgilere göre barajların son durumu da yüzleri güldürdü. Geçen yıl aktif doluluk oranı yüzde 4,87’ye kadar düşen Tahtalı Barajı’nın bugün yüzde 45,44 seviyesine ulaşması ise iç rahatlattı.

Tahtalı Barajı’nda rakamlar değişti

Geçen yıl yüzde 4,87 seviyesinde olan Tahtalı Barajı’nın aktif doluluk oranı bugün yüzde 45,44’e çıkmış durumda. Yani geçen yıl neredeyse kuruma noktasına gelen barajda bu yıl su seviyesi çok daha iyi bir yerde.

Toplam su hacmine bakıldığında da fark oldukça fazla. Geçen yıl 33 milyon 570 bin metreküp olan toplam su hacmi, bugün 150 milyon 49 bin metreküpe ulaşmış durumda.

Balçova ve Ürkmez’de de durum iyi

Balçova Barajı’nda da geçen yıla göre ciddi bir yükseliş var. Geçen yıl yüzde 9,75 olan aktif doluluk oranı bugün yüzde 55,26. Geçen yıl 880 bin metreküp olan toplam su hacmi de 4 milyon 349 bin metreküpe çıkmış.

Ürkmez Barajı’nda ise geçen yıl yüzde 4,15 olan aktif doluluk oranı bugün yüzde 66,10’a yükseldi. Geçen yıl 717 bin metreküp olan toplam su hacmi de bugün 5 milyon 423 bin metreküp seviyesinde.

Alaçatı Kutlu Aktaş da geçen yıla göre daha dolu

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda da geçen yıl ile bugün arasında oldukça büyük fark var. Geçen yıl yüzde 0,39 olan aktif doluluk oranı bugün yüzde 31,4 seviyesine gelmiş durumda.

Barajın toplam su hacmi de geçen yıl 562 bin metreküpken bugün 8 milyon 682 bin metreküpe çıkmış.

Gördes Barajı’nda son durum

Gördes Barajı’nda ise aktif doluluk oranı bugün yüzde 31,14 olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı dönemine ait veri bulunmadığı için bu yılki oranı geçen seneyle kıyaslamak mümkün değil.