SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir'de Seferihisar Belediyesi’ndeki rüşvet, usulsüz satış ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada maraton devam ediyor. 11 Eylül Cuma günü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki 4 günlük sorgularının ardından dün sabah saatlerinde Seferihisar Adliyesi’ne sevk edilen 47 şüphelinin adli işlemleri gece boyunca sürdü. 26 Saat süren ve bir kaç saat sonra bitmesi beklenen duruşmada çıkacak kararı şüpheliler ile şüpheli yakınları endişe ile beklemeye başladı.

Savcı 37 Kişi Hakkında Tutuklama Talep Etmişti

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin sevk durumu dün netleşmişti. Dosya kapsamında incelemesini tamamlayan savcılık, 10 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, 37 şüpheliyi ise tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Firari durumdaki 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Kararın 2 Saat İçinde Çıkması Bekleniyor

Dün sabah doktor raporundan sonra Seferihisar adliyesine götürülen şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusu tam 26 saattir aralıksız sürüyor. Mahkemenin sorgu işlemlerinde son aşamaya geldiği, duruşmanın yaklaşık 2 saat içerisinde tamamlanarak tutuklama ve adli kontrol kararlarının açıklanması bekleniyor. Şüpheliler ile yakınları açıklanacak kararı endişe ile beklemeye başladı.