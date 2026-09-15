Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - Uzun yıllardır yargı kararları ve plan iptalleriyle gündeme gelen İnciraltı’nda Koruma Kurulu’nun verdiği onay kararıyla yeni bir döneme girildi. İnciraltı’nın 2027 EXPO’suna hazırlanacağı süreç öncesinde değerlendirmelerde bulunan gazeteci Hasan Çölmekçi, bölgenin mevcut halinin İzmir’e yakışmadığını vurguladı.

"40 yılı geçti, hala tartışılıyor"

Sorunun neredeyse yarım asırdır çözülemediğini ifade eden Hasan Çölmekçi, "Ben gazeteciliğe başladığımda tartışılıyordu bu sorun, gazeteciliğin sonuna geliyoruz, neredeyse 40 yılı geçti hala tartışılıyor. Şimdi 2027 EXPO yapılacak orada ama eğer İnciraltı 2015’teki EXPO’yu kazansaydı orada şahane bir plan olacaktı. Tamam kazanamadı ama yine de o planın yürütülmesi gerekirdi. Sağlık merkezi olacaktı orada…" dedi.

"Şu an orada tarım yok, rezillik var"

Bölgenin kontrolsüz yapısına tepki gösteren Çölmekçi, "EXPO dünyanın en büyük fuarlarından biri. Bir taşta 2 kuş vuracaktık ne güzel. Ne güzel açılacaktı orası planlı bir şekilde. Şu an orada tarım yapılıyor mu? Yapılmıyor. Düğün salonları var orada şu an. Birçoğu da kaçak yapı. Daracık sokaklar falan… Hatta sokak bile yok. Rezillik içinde yani. Bunun bir planlaması yapılsa ne olur yani?" diye konuştu.

"Bayraklı’yı rezil ettiler, altyapısız gökdelen diktiler"

İnciraltı’na gökdelenler dikileceği yönündeki eleştirilere Bayraklı örneği üzerinden yanıt veren usta gazeteci, "Şimdi mesela Bayraklı Manhattan bölgesi ilan edildi, çok rezil bir yapılaşma yapıldı. Önce planlamada altyapı yapılır. Biz bu altyapıları yapmadan gökdelenleri dikmeye başladık, şimdi trafik sorunu oluştu ve lağımlar dışarı taşıyor, körfez kokuyor falan filan… Bunlara bakmadan gökdelenleri dikiyoruz, işte sorun bu" ifadelerini kullandı.

"İnciraltı projesi öyle değildi"

İnciraltı için öngörülen modelin farklı olduğunu vurgulayan Çölmekçi, konuşmasını "Ama bu proje öyle değildi. Orada bir planlama vardı. İnciraltı’nda bu plan 2015’te yapılmıştı. Neydi bu planlama? Çok düşük katlı ve sağlık turizminin olacağı, buna yönelik binaların olacağı… Bazılarını da hatta sökülebilir yapacaklardı… Şimdi burası planlı bir şekilde yapılsa, gerçekten sağlık turizmine uygun şekilde dizayn edilse, şehre neler katar bir düşünün…" sözleriyle tamamladı.