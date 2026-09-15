Son Mühür/Merve Turan- İlçe başkanlıklarını bir bir açan YENİ Part'inin bu seferki durağı Balçova oldu. Balçova İlçe Başkanlığı için ilçede düzenlenen açılışa katılım oldukça yüksekti.

Açılışa YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, YENİ Parti İzmir il yöneticileri, YENİ Parti Balçova Kurucu İlçe Başkanı Murat Aküzüm, YENİ Parti Karabağlar Kurucu İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, YENİ Parti Narlıdere Kurucu İlçe Başkanı Mesut Durgun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı

Tören açılışı Aküzüm’ün Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren YENİ Parti İl Başkanı Çağatay Güç halkın sorunlarından bahsederek “Bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen insanların, omuz omuza verdiği bir mücadelenin parçası olmak için bir araya geldik. Siyaseti yeniden milletin hayatına, milletin sözüne, milletin iradesine dayandırmak zorundayız.

Sen emekliysen, senin yaşadığın hayat pahalılığı bu ülkenin siyasetinin konusu olmak zorunda. Sen çalışıyorsan, aldığın maaşla ay sonunu getirememen bu ülkenin siyasetinin konusu olmak zorunda. Sen gençsen, geleceğini bu ülkede kurup kuramayacağın siyasetimizin konusu olmak zorunda. Sen çiftçiysen, ürettiğinin karşılığını alamaman siyasetimizin konusu olmak zorunda.

Sen esnafsan, kepengini açtığın her gün zarar etme korkusu yaşaman siyasetimizin konusu olmak zorunda. Çünkü siyaset insanın hayatına dokunmuyorsa anlamsızdır. Bugün AK Parti’nin yaptığına baktığımızda ise bunun tam tersini görüyoruz. Milletin olan köprüler, otoyollar, kamu kaynakları milletin elinden alınıyor. Yetmiyor, seçmenin iradesine de müdahale edilmeye çalışılıyor. Oysa bu ülkenin sahibi millettir. Ve unutmayın: milletin elinden milletin hakkını alamazsınız. Çünkü iktidar, kimsenin şahsi malı değildir. İktidar, milletin verdiği emanettir.

Bizim tek bir amacımız var: Halkın iktidarını kurmak. Bunu söylerken yalnızca sandığı kazanmayı kastetmiyoruz. Biz milletin sözünün geçtiği, vatandaşın kendisini devletin merkezinde hissettiği, liyakatin esas olduğu, hukukun herkes için işlediği bir Türkiye kurmaktan söz ediyoruz. Ve bu mücadele yalnızca Genel Başkanımızın, milletvekillerimizin, il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın mücadelesi değildir. Bu mücadele sizlersiniz” dedi.

“Şimdi ise sıra asıl sözü söyleyecek olan üyelerde”

Daha yolun başındayken kendi içlerinde kavga eden, birbirinin önünü kesen bir yapı kurmanın yanı sıra asıl sözün üyelerde olduğunu söyleyen Güç şu ifadelerde bulundu:

"Şimdi ise sıra asıl sözü söyleyecek olan üyelerde. İktidarın halkın elinden birer birer aldığı ne varsa, biz halkın eline yeniden vermek için buradayız. Onlar köprüleri, otoyolları ve kamu kaynaklarını halkın ortak değerleri olmaktan uzaklaştırabilir. Ama biz halkın iradesini geri alacağız. Onlar seçmenin sözünü etkisizleştirmeye çalışabilir. Ama biz sandığı yeniden siyasetin merkezine koyacağız. Çünkü bizim siyasetimizin merkezinde koltuk yok. Millet var. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, bu ülkenin geleceğini yeniden milletimize vereceğiz."

Arslan: “Bu yol Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur”

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise Özgür Özel liderliğindeki kadroların CHP’yi 47 yıl aradan sonra yeniden birinci parti yaptığını belirterek

“Burada sizlere baktığım zaman hepinizi uzaktan yakından öyle ya da böyle bir mesaimiz oldu. Demokrasi mücadelesinde her zaman doğru yerde, hep beraber olduk. Ama mecbur kaldık, bir yola çıktık. Bu yol Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur! Bu yol Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur!

Bu yol Cumhuriyet’in yoludur! Öyle yargı kararlarının arkasına sığınarak partimizi işgal ederek bizleri yolumuzdan caydırmayı düşünenler şunu hiçbir zaman unutmasınlar: Bağımsızlık bizim karakterimizdir! Bizim derdimiz koltuk değil; millet. Bizim derdimiz iktidar olmak! Ben artık buradaki hiçbir aksaçlının, hiçbir annemizin, hiçbir partilimizin seçim sonrası evinde gizli gizli ağlamasını istemiyorum. Recep Tayyip Erdoğan’a seçim üstüne seçim kaybetmeyi hazmettiler. 47 yıl sonra CHP’yi birinci parti yaptık, onu mu hazmedemediniz? 430’dan fazla belediyeyi kazandık, onu mu hazmedemediniz? Her ankette birinci oluyoruz, iktidara gidiyoruz, onu mu hazmedemediniz? Bizim tek bir hesabımız var; bu halkın umutlarını yeniden yeşertmek”diye konuştu.

Aküzüm: “En büyük gücümüz birbirimize olan inancımız”

YENİ Parti Balçova Kurucu İlçe Başkanı Murat Aküzüm ise en büyük gücün birbirlerine olan inanç, sevgi ve dayanışmanın altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Hiçbir başarı tek başına elde edilemez. Büyük işler, aynı hedefe omuz omuza veren insanların gayretiyle başarılır. En büyük gücümüz; birbirimize olan inancımız, sevgimiz ve dayanışmamızdır. Bu başlangıçta hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Kapımızı çalan herkesi dinleyecek, her fikre değer verecek, her vatandaşımızın derdini kendi derdimiz bileceğiz. Çünkü bizim için siyaset insanları birbirinden ayrıştırmak değil; aynı sofrada, aynı umut etrafında ve aynı geleceğin hayallerinde buluşturmaktır.

Aramızda gençler, kadınlar, emekliler, esnaflar, işçiler ve öğrenciler olacak. Umudu arayan herkesle bir arada olacağız. Balçova’nın her mahallesinden, her sokağından ve her kesiminden insanımız burada kendine yer bulacak. Buradan, henüz bizimle yol yürümemiş olan tüm Balçovalılara sesleniyoruz: Gelin, siz de aramıza katılın! Fikirlerinizi bizimle paylaşın, hayallerimizi birlikte büyütelim! Gelin, Balçova için birlikte çalışalım.”

Açılış kurdele kesimiyle tamamlandı

Tüm bu konuşmaların ardından ilçe binası önüne gelen protokol üyeleri burada kurdele kesim töreni gerçekleştirdi. Açılışın ardından ilçe örgütü ve üyelerle sohbet eden Başkan Güç, partiye yeni katılan isimlere rozetlerini takdim etti.