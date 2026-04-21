Denizlerde 15 Nisan itibarıyla başlayan genel av yasağı, balık tezgahlarındaki ürün çeşitliliğini doğrudan etkiledi. Kış boyunca en çok tercih edilen türler arasında yer alan hamsi ve istavritin arzı belirgin şekilde azalırken, balıkçılar tezgahlarını farklı ürünlerle doldurmaya başladı. Bu süreçte özellikle kültür balıkları ön plana çıktı.

Av yasağıyla birlikte oluşan bu değişim, sadece çeşitliliği değil aynı zamanda fiyat dengesini de etkiledi. Tüketiciler, hem ulaşılabilir hem de alternatif ürünlere yönelirken, balıkçı esnafı da bu yeni duruma hızlı bir şekilde uyum sağladı.

Somon fiyat avantajıyla öne çıkıyor

Tezgahlarda en dikkat çeken ürünlerin başında Karadeniz somonu geliyor. Balıkçı esnafından alınan bilgilere göre somon, hem fiyat hem de bulunabilirlik açısından öne çıkan tür haline geldi. Kilogram fiyatı yaklaşık 400-500 TL seviyesinde seyreden somon, diğer balıklara kıyasla daha uygun bir seçenek sunuyor.

Bu durum, tüketicilerin tercihini doğrudan etkiliyor. Özellikle ekonomik şartların belirleyici olduğu bu dönemde, fiyat-performans açısından değerlendirilen somonun satışlarında artış gözlemleniyor. Balıkçılar da tezgahlarında somona daha fazla yer ayırıyor.

Kültür balıklarında fiyat farkı dikkat çekiyor

Öte yandan kültür balıkları arasında yer alan levrek ve çupra gibi türlerde fiyatların daha yüksek seviyelerde olduğu görülüyor. Levrek kilogramı 500 TL’den satışa sunulurken, çupra ise 400 ile 500 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Aynı kategoride yer alan alabalık ise somonla benzer şekilde satılıyor.