Aslı Sevimli kimdir sorusu, Çukurova Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncunun set kazasıyla biten yaşam öyküsünün yeniden dolaşıma girmesiyle yoğunlaştı. Kariyerinde pek çok dizi ve tiyatro projesinde rol alan sanatçı, oyunculuğun yanı sıra spor branşlarında da Türkiye'yi temsil etmiş çok yönlü bir isimdi. Vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen kaza detayları ve oynadığı yapımlar izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor.

Aslı Sevimli kimdir?

1978 yılında Adana'da dünyaya gelen Sevimli, sanat yaşamına Çukurova Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde başladı. Mezuniyetinin ardından Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev alan genç oyuncu, sahne deneyiminin ardından kamerayla tanıştı. Ekrana taşıdığı karakterlerle kendi kuşağının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Aslı Sevimli hangi dizide oynuyordu?

Televizyon kariyerinde Zerda, Sırlar Dünyası, Kalp Gözü ve Melekler Adası gibi yapımlarda rol alan Sevimli, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Vefat ettiği sırada çekimleri süren ve setinde hayatını kaybettiği projesi ise Beni Affet adlı yapım olarak kayıtlara geçti. Farklı türlerde rol alan Sevimli, kariyerinin en verimli dönemindeydi.

Aslı Sevimli neden öldü?

Genç oyuncu 26 Eylül 2005 tarihinde İstanbul Beykoz'da çekimleri süren set platosunda meydana gelen kaza sonucu yaşamını yitirdi. O sırada yalnızca 27 yaşındaydı. Ani ölümü sanat camiasında derin bir şoka neden olmuş, meslektaşları acılı ailesine taziye mesajları iletmişti. Kazanın detayları yıllar içinde basında sık sık gündeme geldi.

Spor kariyeri de dikkat çekiyordu

Aslı Sevimli yalnızca oyunculukla sınırlı kalmadı. Yelken ve atıcılık branşlarıyla aktif olarak ilgilendiği, hatta milli atıcı sıfatıyla Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil ettiği biliniyor. Sporcu kimliği, sanatçının disiplinli ve çok yönlü bir karaktere sahip olduğunun en belirgin göstergeleri arasındaydı. Genç yaşta kaybedilen yetenek, hem sanat hem spor alanında iz bıraktı.