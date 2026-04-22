Ataşehir Belediye meclis üyesi dağılımı, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarının ardından şekillenen bir tabloyu yansıtıyor. Toplam 37 üyeden oluşan mecliste karar alma süreci partilerin sandalye sayısına göre belirleniyor ve çoğunluğu elinde tutan isimler kritik oylamalarda belirleyici konumda bulunuyor.

Ataşehir Belediyesi hangi partinin yönetiminde?

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçim sonucunda Ataşehir ilçe yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontrolüne geçti. Onursal Adıgüzel, seçim yarşında yüzde 56,38 oy toplayarak ilçe belediye başkanlığını kazanan isim oldu. AK Parti adayı Mustafa Naim Yağcı ise yüzde 35 bandında kalarak yarışı ikinci sırada tamamladı.

Son günlerde Adıgüzel'in adı farklı bir nedenle gündeme taşındı. Belediyedeki ihale, imar ve iskan süreçlerinde rüşvet alındığı iddialarıyla başlatılan soruşturmanın ardından Adıgüzel gözaltına alındı, sonrasında ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir Belediye Meclisi'nde sandalye dağılımı nasıl?

Ataşehir Belediye Meclisi'nde farklı partilerin temsilcileri görev yapsa da çoğunluk CHP'nin elinde bulunuyor. 25 üyelik güçlü bir grupla meclisin ana gücünü CHP oluşturuyor. AK Parti 10 üyeyle ikinci büyük grup konumunda yer alırken MHP'nin de 2 üyesi mecliste söz sahibi.

CHP'li meclis üyeleri kimler?

Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunda Müslüm Kocaoğlu, Mehmet Alver, Sinan Emrah Yıldırım, Bülent Kamış, Birkan Birol Yıldız, Anıl Dursun, Rahşan Sertkaya Daniş, Mustafa Karaoğlu, Oğuz Sarul, Ezgi Kalender, Haydar Gürkan Yıldız, Ekrem Köse, Seher Gülay, Abubekir Bozkızıl, Hüseyin Gültekin, Cemil Yardımcı, Murat Güneş, Aytekin Şahin, Kaya Uluyılmaz, Cengiz Kayayurt, Tülay Uçar, Livan Gür, Abdullah Aslan, Fatih Evliyaoğlu ve Ferda Altıntaş bulunuyor.

AK Parti ve MHP'nin Ataşehir meclis üyeleri

AK Parti cephesinde Muhterem Memiş, Serdar Orhan, Fatih Kayacı, Selman Ünal, Gülayşe Durak, Levent Demirkaya, Erdal Kaya, Fikret Aydınhan, Abubekir Uçan ve Şerafettin Ay görev alıyor. MHP grubu ise Murat Can Aydın ve Güray Özay'dan oluşuyor.