Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kemirgenlerin hareketliliği de gözle görülür şekilde arttı. Uzmanlar, özellikle bodrum, garaj ve çatı katı gibi alanların bu dönemde fareler için cazip hale geldiğini aktarıyor. Barınma ve üreme arayışına giren bu canlıların, evlerin zayıf noktalarını hedef aldığı ifade ediliyor.

Öte yandan yapılan gözlemler, farelerin yön bulmak ve besine ulaşmak için yoğun şekilde koku duyularını kullandığını ortaya koyuyor. Bu durum, doğal ve pratik çözümleri de gündeme getiriyor.

Sarımsağın keskin kokusu caydırıcı etki oluşturuyor

Ev geliştirme uzmanı Glen Peskett’in değerlendirmelerine göre, sarımsak içeriğindeki kükürt bileşenleri sayesinde kemirgenler üzerinde tahriş edici bir etki oluşturuyor. Bu keskin kokuya maruz kalan farelerin, bulundukları ortamdan uzaklaşma eğilimi gösterdiği belirtiliyor.

Uzmanlar, uygulamanın oldukça basit olduğunu söylüyor. Bina girişleri, havalandırma delikleri ve duvar çatlakları gibi geçiş noktalarına bırakılan birkaç diş sarımsak, farelerin bu alanlardan uzak durmasına yardımcı olabiliyor. Küçük ama dikkat çeken bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Keskin kokular farelerin duyusal algısını bozuyor

Araştırmalar yalnızca sarımsağın değil, acı biber ve elma sirkesi gibi yoğun kokulu maddelerin de benzer bir etki yarattığını gösteriyor. Bu tür kokuların kemirgenlerin duyusal algısını bozduğu ve binaya girişlerini zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise bu yöntemlerin tek başına yeterli olmadığı gerçeği. Uzmanlar, kokuların destekleyici bir önlem olduğunu, kalıcı çözüm için farklı adımların da atılması gerektiğini vurguluyor.

Yapısal önlemler ihmal edilmemeli

Kemirgen sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmak isteyenler için hijyen ve yapısal önlemler kritik önem taşıyor. Bina dış cephelerinde oluşan çatlakların kapatılması, kapı altı boşluklarının izole edilmesi ve havalandırma noktalarının korunması ilk adımlar arasında yer alıyor.

Ayrıca yiyecek atıklarının kapalı kutularda muhafaza edilmesi ve garaj gibi alanlarda düzensizliğin giderilmesi, farelerin yuva yapma ihtimalini önemli ölçüde azaltıyor. Uzmanlar, bu adımların ihmal edilmemesi gerektiğini özellikle vurguluyor.