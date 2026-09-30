Beste Temel / Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın ve afetlere karşı farkındalığı artırmak ile olası acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerini öğretmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. İtfaiye Haftası kapsamında Urla İtfaiye Grubu 3. Posta ekipleri, EGİAD Ortaokulu’nda uygulamalı bir tatbikat düzenledi.

Nefes kesen kurtarma operasyonu

Tatbikatta okulun zemin katındaki bir odada elektrik hatlarından kaynaklanan yangın senaryosu uygulandı. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede bir arazöz, bir merdivenli araç ve bir AKS aracı sevk edildi.

Öğrenci ve öğretmenlerin güvenli şekilde tahliyesi sağlanırken; merdiven başında mahsur kalan bir öğrenci ile öğretmen AKS ekiplerince, yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan bir çalışan ise merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı. Tatbikat, yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda verilen uygulamalı eğitimle sona erdi.

Kurumlar arası eğitim toplantısı düzenlendi

İtfaiye Haftası kapsamındaki bir diğer etkinlik ise Oğuzlar Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim toplantısında ilçe belediyeleri, organize ve serbest bölgeler ile esnaf ve sanatkar odaları temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda, iş yerlerine yönelik itfaiye uygunluk raporlarında sahada karşılaşılan sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerileri değerlendirildi.