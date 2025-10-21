Marmarisli vatandaşlar ise yağmuru fırsat bilerek sahil kenarına akın etti. Yağışlı havada balık avlamayı tercih eden bölge sakinleri, hem deniz havasının hem de balık tutmanın keyfini çıkardı.

“Balık bol olur diye çıktık”

Marmaris’te yaşayan Kadir Soner, yağmurlu havaya rağmen sahilde hareketliliğin devam ettiğini belirterek, “Bir yanda yağmur yağıyor, bir yanda da denize giriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Biz de bu havada balık bol olur diye balık tutmaya çıktık” dedi.

Yağışlar sürecek

Meteoroloji verilerine göre Marmaris ve çevresinde yağışların önümüzdeki günlerde de aralıklarla etkili olması bekleniyor. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanakların görülebileceği uyarısında bulundu.