İstanbul’un Çatalca ilçesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle kontrolden çıkan bir hizmet aracı büyük bir kaza atlattı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve görev dönüşü yolunda olduğu öğrenilen otobüs, sağanak yağışın zemini kayganlaştırması sonucu devrilerek yan yattı. Talihsiz olayda araç içerisinde bulunan emniyet mensupları ve sürücü yaralanırken, bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi yönlendirildi.

Görev dönüşü yağmura yakalanan araç kontrolden çıktı

Kaza, saat 15.00 sularında Çatalca’nın Kavakça Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 LNC 804 plakalı otobüs, Geri Gönderme Merkezi’ne yabancı uyruklu şahısları güvenli bir şekilde teslim ettikten sonra dönüş yoluna geçmişti. Ancak bölgede etkili olan yoğun yağış, yol güvenliğini tehlikeye attı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlamakta güçlük çektiği kamu hizmet aracı, yağmurlu havanın da etkisiyle savrularak devrildi. Araç içerisinde o esnada herhangi bir göçmenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi.

Ekipler seferber oldu: Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredeki duyarlı vatandaşların durumu hızla yetkililere bildirmesi üzerine olay yeri adeta bir kurtarma merkezine dönüştü. İhbarın hemen ardından Kavakça Mahallesi’ne çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle yaralanan 3 polis memuru ve otobüs şoförü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere nakledildi. Hastanelerden alınan ilk bilgiler, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu yönünde.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Olayın ardından kaza mahallinde trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, devrilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. İstanbul İl Göç İdaresi’ne ait araçta meydana gelen maddi hasarın boyutları incelenirken, emniyet birimleri de kazanın tam nedenini belirlemek amacıyla teknik incelemelerini derinleştirdi. Yağışlı havalarda sürüş güvenliğine dair uyarıların yinelendiği olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.



