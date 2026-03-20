Kaza zinciri, Bartın’ın Tuna Mahallesi 216. Cadde üzerinde saat 13.00 ile 17.00 arasında yaşandı. Günün ilk kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü devrilerek yaralandı

İlk kazanın yaşandığı noktaya yaklaşık 250 metre mesafede ikinci bir kaza meydana geldi. Bu kazada bir motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve devrildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Üçüncü kazada otomobil direğe çarptı

Saat 17.00 sıralarında aynı cadde üzerinde üçüncü bir kaza daha yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobil, önce refüjdeki trafik levhalarına ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi

Peş peşe meydana gelen kazalarda yaralanan toplam 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.