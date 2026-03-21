Hatay’ın Altınözü ilçesi, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde eşine az rastlanır bir trajediye sahne oldu. Keskincik Mahallesi’nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kontrol edilemez bir şiddet sarmalına dönüştü. Bayramın huzur dolu atmosferini bir anda savaş alanına çeviren olayda; tarafların birbirine taş, sopa, bıçak ve ateşli silahlarla saldırması neticesinde mahallede büyük bir kaos yaşandı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında büyüyen arbede, ne yazık ki ölüm haberlerini de beraberinde getirdi.

Sokaklar savaş alanına döndü: 25 yaralı hastanelere sevk edildi

Keskincik Mahallesi'nde yaşanan ve adeta meydan muharebesini andıran çatışmada toplamda 25 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulans, yaralıları kentteki farklı hastanelere yetiştirmek için zamanla yarıştı. Sağlık ekiplerinin yoğun çabasına rağmen, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.Y., A.Y. ve N.H. isimli vatandaşlar, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma bölgede kuş uçurtmuyor: Güvenlik önlemleri en üst seviyede

Olayın büyümesi ve mahalle geneline yayılması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, aileler arasındaki gerginliğin tırmanmasını önlemek amacıyla mahalle giriş ve çıkışlarını kontrol altına alırken, hastane önlerinde de geniş güvenlik önlemleri uygulandı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine acımasızca saldırdığı anlar kaydedilirken; jandarma ekiplerinin mahalledeki nöbetinin ve olaya karışan şahısların tespitiyle ilgili incelemelerinin titizlikle devam ettiği öğrenildi.

Bayram sevinci yerini yas ve incelemeye bıraktı

Altınözü ilçesinde derin bir üzüntüye neden olan bu kanlı olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Adli makamlarca yürütülen süreçte, kavgaya karışanların kimlik tespitleri ve kullanılan silahların dökümü yapılıyor. Bayramın ilk gününü yas evine çeviren bu toplumsal şiddet olayıyla ilgili jandarma ekiplerinin bölgedeki teyakkuz halinin süreceği bildirilirken, mahallede sessiz ama gergin bir bekleyiş hakimiyetini koruyor.

