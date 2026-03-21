Olay, dün saat 17.00 sıralarında Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı’ndaki bir fırında meydana geldi. Fırının işletmecisi, eski Aydınspor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ile kardeşi Ayhan Özlüer, daha önce yanlarında çalışan Umut Kuru’nun silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda iki kardeş yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Kuru, Aydın-İzmir Otoyolu’nda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Kuru, Özlüer kardeşlerin İzmir’deki şubesini yaklaşık 10 milyon liraya devraldığını, bunun 5 milyon lirasını ödediğini ve kalan borç için aylık 1 milyon lira ödemeli senet yaptıklarını söyledi. Kuru ayrıca, un tedariki ve kalan borç nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıktığını ifade etti.

Adliyeye sevk edildi

İfadesinin devamında, olaydan bir gün önce telefonda alacak meselesini konuşurken tehdit edildiğini ve küfre maruz kaldığını öne süren Kuru, “Bayramlaşma bahanesiyle Aydın’a gidip iki kardeşin işlettiği fırına gittim. Birlikte çay içerken konu yine alacağa geldi. Önce Ayhan Özlüer’i, ardından ağabeyi Erhan Özlüer’i yanımdaki tabancayla vurdum. Kaçarken yakalandım” dedi.

Çelik yelek giydirilen Umut Kuru, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.