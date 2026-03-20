Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana gelen olayda, yaralama suçundan hüküm giyen Sinan Can Kandemir’in yaklaşık 12 gün önce cezaevine giriş yaptığı öğrenildi. Kandemir, 17 Mart tarihinde cezaevinde yaşamını yitirdi.
Savcılık soruşturma başlattı
Kandemir’in ölümünün ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.
Otopsi yapıldı
Kandemir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. İşlemlerin ardından cenaze ailesine teslim edildi. 31 yaşındaki Kandemir, Samsun’un Terme ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.
Ölüm “şüpheli” olarak kayıtlara geçti
Olay, resmi kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak geçti. Soruşturma kapsamında cezaevi süreci ve ölüm koşulları detaylı şekilde inceleniyor.