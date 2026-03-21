Kaza, saat 22.30 sıralarında Düzce D-100 karayolu Hacıkadirler Sapağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’dan Düzce istikametine seyir halinde olan G.Y. yönetimindeki 81 EY 175 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, aynı yönde ilerleyen M.D. idaresindeki 34 JR 328 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar kanala savruldu

Şiddetli çarpışmanın ardından her iki otomobil de yol kenarında bulunan su kanalına savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

6 kişi yaralandı

Kazada sürücüler G.Y. ve M.D. ile araçlarda yolcu olarak bulunan İ.D., N.D., G.T. ve S.T. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, ilk değerlendirmelere göre kazada yağış nedeniyle kayganlaşan yolun etkili olduğu belirtildi.