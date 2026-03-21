Olay, Manavgat ilçesine bağlı Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak’ta bulunan bir markette akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, market sahibiyle bağlantılı olan Hakan K. ile müşteri olarak gelen Hasan Şimşek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Hakan K. iş yerinde bulunan tabancayı alarak Şimşek’e ateş etti.

Genç olay yerinde hayatını kaybetti

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 19 yaşındaki Hasan Şimşek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma başlatırken, gencin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Şüpheli olay yerinde yakalandı

Cinayet şüphelisi Hakan K., olayda kullandığı tabanca ile birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Şüphelinin hastanede yapılan alkol ölçümünde 3,87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ailenin feryadı yürek dağladı

Acı haberi alarak olay yerine gelen Hasan Şimşek’in ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen anne baygınlık geçirirken, teşhis sırasında baba da fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne ve baba hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor

Polis ekipleri olayın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.