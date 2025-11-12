Son Mühür/ Beste Temel - Menemen’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında sağanağa rağmen fidanlar toprakla buluştu. Başkan Aydın Pehlivan, “Geleceğe sahip çıkmanın yolu yeşil vatana sahip çıkmaktan geçer” dedi.

Menemen’de sağanak altında fidan seferberliği

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, Menemen’de sağanak yağışa rağmen coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında ilan edilen ve ülke genelinde milyonlarca fidanın dikilmesine öncülük eden bu anlamlı günde Menemen’de yeni fidanlar toprakla kavuştu.

Yahşelli Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar yağışa rağmen fidan dikerek yeşil vatan için emek verdi.

“Yeşil vatanımızı mutlaka koruyacağız”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü, 2019’dan bu yana milyonlarca fidanı toprakla buluşturdu. Yangınlarla mücadele ettiğimiz yaz aylarının ardından bu çalışmalar büyük önem taşıyor. Bizler de yeşil vatan parolasıyla fidanlarımızı diktik.”

Pehlivan, yalnızca bu yıl ülke genelinde 15 milyon fidanın dikildiğini hatırlatarak Menemen’in doğasını güçlendirmek için çalıştıklarını belirtti: “Tarımıyla, yeşil alanları ve parklarıyla, fidanlık ve ormanlık sahalarıyla yemyeşil bir Menemen hedefiyle ilerliyoruz. Diktiğimiz her fidanın umut olarak büyümesini ve asırlık ağaçlara dönüşmesini diliyorum.”