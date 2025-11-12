Son Mühür / Yiğit Uzun – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan “İmamoğlu Suç Örgütü” iddianamesi, İzmir merkezli çimento devi Batıçim’i de gündeme taşıdı. 3 bin 900 sayfalık iddianamede, Batıçim yöneticilerinin İstanbul’daki bir atık yönetim şirketinin devri sürecinde rüşvetle ilişkilendirildiği öne sürülüyor. Bu gelişmelerin ardından Batıçim Yönetim Kurulu Üyesi Gülant Candaş istifa etti.

Batıçim, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, Candaş’ın 11 Kasım 2025 tarihli istifa mektubunun şirkete ulaştığını ve istifanın yönetim kurulu tarafından aynı gün kabul edildiğini duyurdu. Böylece Candaş’ın hem yönetim kurulu üyeliği hem de temsil ettiği görevler resmen sona erdi.

Şirket açıklaması: “İddiaların faaliyetlerimizle ilgisi yok”

Batıçim, kamuoyuna yaptığı bilgilendirmede, bazı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Basında yer alan iddiaların, Batı Anadolu Şirketler Topluluğu ve bağlı ortaklıklarımızla doğrudan veya dolaylı bir ilgisi yoktur. Şirketimiz, faaliyetlerini şeffaflık, hesap verebilirlik ve yasal mevzuata uyum ilkeleri çerçevesinde sürdürmektedir. Halka açık bir şirket olarak tüm süreçlerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve bağımsız denetim kurumlarının gözetimindedir.”

Şirket yönetimi ayrıca, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi için dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Yanıltıcı haberlere itibar edilmemelidir” çağrısında bulundu.

İstifaya giden süreç

Soruşturma kaynaklarına göre, Candaş’ın adının İBB soruşturması iddianamesinde geçmesi, istifa kararını hızlandıran temel faktör oldu. İddianamede, Batıçim yöneticilerinin İstanbul’da faaliyet gösteren Recydia adlı atık yönetim şirketinin devri sırasında 1 milyon 250 bin dolar tutarında rüşvet verdiği iddia ediliyor.

İddiaya göre, söz konusu para transferi eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu aracılığıyla yapıldı ve İBB yönetimiyle bağlantılı bazı isimlere ulaştırıldı. Ancak savcılık dosyasında Candaş’ın adı “bilgi sahibi” sıfatıyla yer alıyor. Yetkililer, Candaş’ın Batıçim’deki görevi değil, geçmişte çalıştığı bir şirketle ilgili işlemler nedeniyle ifadeye çağrıldığını belirtiyor.

Candaş’ın savcılık ifadesinde, iddia edilen para çıkışının “şirket ortaklarının talimatı doğrultusunda yapılan kurumsal bir işlem” olduğunu söylediği öğrenildi. Candaş, “Gayriresmi hiçbir görüşmeye dahil olmadım, bahsedilen meblağ şirketin iç işleyişi kapsamında aktarılmıştır” ifadelerini kullandı.

İzmir iş dünyasında yankı uyandırdı

İstifanın ardından Batıçim ve bağlı ortaklığı Batısöke Çimento, İzmir iş dünyasının gündemine oturdu. Candaş’ın yanı sıra Batısöke Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kaya’nın da görevinden ayrıldığı belirtildi.

Ege Bölgesi’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Batıçim’in adı ilk kez bu tür bir dosyada geçerken, sektör temsilcileri gelişmeleri “endişe verici” olarak değerlendirdi. Bazı çevreler, iddianamenin siyasi yönü bulunduğunu ve ekonomik olarak İzmir merkezli şirketlerin hedef haline getirildiğini öne sürdü.

Ekonomi çevreleri, iddianamede geçen şirketlerin sadece Batıçim’le sınırlı kalmayabileceğini, benzer süreçlerin başka kurumsal yapılar için de yaşanabileceğini belirtiyor.