Oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’nda bulunan bir işletme sahibini darbettiği ve “birden fazla kişiyle yağma” suçunu işlediği iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Adliyesi 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ufuk Bayraktar ile Volkan Akbaş, şikayetçi Ahmet P., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.

Bayraktar: “Haraç ya da yağma kastım yok”

Savunmasında uzun yıllardır Cihangir’de esnaflık yaptığını belirten Bayraktar, olay günü alkol ve ilaç kullanımının etkisi altında olduğunu söyledi.

Olayın detaylarını tam olarak hatırlamadığını ifade eden oyuncu, müştekiden para istemediğini vurgulayarak şunları dile getirdi:

“Mahallenin gençlerine yardım edilmesi yönünde konuşmalarım yanlış anlaşıldı. Yağma kastıyla hareket etmedim. Olay sırasında kendimde değildim. Kamera görüntülerinde müştekiye vurduğumu gördüm, ancak haraç ya da zorla para istemedim.”

Volkan Akbaş: “Tehdit ya da baskı görmedim”

Diğer sanık Volkan Akbaş ise Bayraktar ile birlikte müştekiye ait işletmeye gittiklerini doğruladı ancak iddianamede yer alan tehdit ve baskı içerikli sözleri Bayraktar’ın söylediğine tanık olmadığını ifade etti.

Şikayetçi: “Yanlış anlamış olabilirim”

Şikayetçi Ahmet P. ise mahkemede verdiği ifadede, Bayraktar’ın sarhoş olduğunu ve konuşmaların kendisi tarafından yanlış anlaşılmış olabileceğini söyledi.

Sanıklardan şikayetçi olmadığını belirten Ahmet P., maddi ya da manevi bir zararı bulunmadığını kayda geçirdi.

İddianamede ne var?

Hazırlanan iddianamede, Bayraktar’ın müştekiye ait işletmeye giderek “mahalle gençleri adına koruma parası” talep ettiği, bu talebin reddedilmesi üzerine tehdit içerikli sözler sarf ettiği ve sonrasında müştekiye yumruk attığı öne sürüldü. Şikayetçinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı raporlandı.

Ayrıca Volkan Akbaş’ın, olay sonrası müştekiye şikâyetini geri çekmesi yönünde baskı kurmaya çalıştığı da iddianamede yer aldı.

Mahkemeden erteleme kararı

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartlarının devamına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs 2026 tarihine erteledi.

Bayraktar: “Bir yanlış anlaşılma”

Duruşma sonrası adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Ufuk Bayraktar, “Bu olay bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Her şey netleşecek” ifadelerini kullandı.