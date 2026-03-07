Ancak açıklamalarında çarpıcı bir ayrıntı da yer aldı. Pehlevi, bu rolün kendisine herhangi bir kişi ya da kurum tarafından resmi olarak teklif edilmediğini ifade etti.

Pehlevi, bu yönde yaptığı çağrının da herhangi bir kurum ya da grup tarafından kabul edilmediğini ifade etti. Buna karşın İran’da olası bir geçiş sürecinde liderlik sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu ve bu görevi “kabul ettiğini” duyurdu. Söz konusu açıklama, İran’daki muhalif çevreler ile siyasi gözlemciler arasında tartışma başlattı.

Trump'ın kafasındaki isim o değil