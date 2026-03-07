Son Mühür - İran’da savaş ve siyasi belirsizlik devam ederken, devrik Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Pehlevi, olası bir rejim değişiminin ardından geçiş sürecine liderlik etmeye hazır olduğunu belirtti.
Ancak açıklamalarında çarpıcı bir ayrıntı da yer aldı. Pehlevi, bu rolün kendisine herhangi bir kişi ya da kurum tarafından resmi olarak teklif edilmediğini ifade etti.
Görevi kabul etti ama...
Pehlevi, bu yönde yaptığı çağrının da herhangi bir kurum ya da grup tarafından kabul edilmediğini ifade etti. Buna karşın İran’da olası bir geçiş sürecinde liderlik sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu ve bu görevi “kabul ettiğini” duyurdu. Söz konusu açıklama, İran’daki muhalif çevreler ile siyasi gözlemciler arasında tartışma başlattı.
Trump'ın kafasındaki isim o değil
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın başına geçme isteğini dile getiren Pehlevi’ye ilişkin yaptığı açıklamada beklentileri boşa çıkaran ifadeler kullanmıştı. Trump, bu konu üzerinde fazla durmadıklarını belirterek, İran içinde daha uygun bir ismin bulunabileceğini söylemişti.
Pehlevi’nin iyi bir insan izlenimi verdiğini ifade eden Trump, ancak şu anda ülke içinde daha popüler ve sahada karşılığı olan bir figür varsa, bunun daha doğru bir tercih olacağını dile getirmişti.
Rejim değişimi olacak mı?
İran’da mevcut yönetimin geleceğine ilişkin tartışmalar devam ederken, sürgünde bulunan muhalif isimlerin olası bir geçiş sürecinde üstleneceği rol de gündemdeki önemini koruyor. Pehlevi’nin son açıklamaları, muhtemel bir rejim değişikliği senaryosunda muhalefetin liderliğinin kim tarafından üstlenileceğine dair yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.