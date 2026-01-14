Son Mühür- “Rüşvete aracılık etme” suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukat Rezan Epözdemir hakkında, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye kararı verildi.

Yaklaşık beş aydır tutuklu bulunan Epözdemir, 14 Ağustos 2025’te sevk edildiği Silivri Cezaevi’nden serbest bırakıldı.

Soruşturma süreci

Rezan Epözdemir, “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ile “siyasal ve askeri casusluk” suçlamaları kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde 10 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri 13 Ağustos’ta tamamlanan Epözdemir, aynı gün adliyeye sevk edilmişti.

Mahkemenin değerlendirmesi

Savcılık, Epözdemir’in “rüşvete aracılık etme” suçundan tutuklanmasını, terörle bağlantılı suçlamalar yönünden ise yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasını talep ederek dosyayı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Mahkeme, rüşvet suçlaması yönünden tutuklama kararı verirken, terör suçlamalarına ilişkin adli kontrol talebini reddetti.

Yargılamanın ilerleyen aşamasında dosyada yapılan değerlendirme sonucunda Epözdemir hakkında yurtdışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verildi.