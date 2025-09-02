Yağız Sabuncuoğlu, spor medyasının önde gelen isimlerinden biri olarak transfer haberleri ve futbol yorumlarıyla geniş bir kitle tarafından takip ediliyor. Son dönemde NOW Spor’da yer aldığı programlarla dikkat çeken Sabuncuoğlu’nun, kanaldan ayrılıp ayrılmadığı ve neden ekranlarda daha az göründüğü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada aktifliği ve geçmişteki ayrılık kararları, bu soruların artmasına neden oldu.

Yağız Sabuncuoğlu kimdir?

Yağız Sabuncuoğlu, 30 Eylül 1991’de Eskişehir’de doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nden mezun olduktan sonra İspanya’da Universidad Rey Juan Carlos’ta Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı. Kariyerine NTV Spor’da stajyer olarak başladı, ardından DAZN, Habertürk, S Sport, Haber Global ve TRT Spor’da çalıştı. 2019’da International Sports Summit’te “Yılın En İyi TV Muhabiri” ödülünü aldı. 2023’te Sports Digitale’nin Genel Yayın Yönetmeni oldu, ancak Haziran 2025’te buradan ayrılarak kendi YouTube kanalı “Insider”da içerik üretmeye odaklandı. Sabuncuoğlu, şu anda NOW Spor’da Ersin Düzen, Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan ile birlikte programlara katılıyor.

NOW Spor’dan ayrıldı mı?

Yağız Sabuncuoğlu, NOW Spor’dan ayrılmadı ve kanaldaki görevine devam ediyor. 1 Temmuz 2025’te yayın hayatına başlayan NOW Spor, Ersin Düzen liderliğinde güçlü bir kadroyla dikkat çekiyor. Sabuncuoğlu, programlarda transfer haberleri ve futbol yorumlarıyla öne çıkıyor. Ancak, Uğur Karakullukçu ile yaşadığı bazı tartışmalar, izleyiciler arasında ayrılık söylentilerine yol açtı. Bu tartışmalar, programın dinamik yapısının bir parçası olarak görülüyor ve Sabuncuoğlu’nun kanaldan ayrıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada @yagosabuncuoglu hesabıyla 2 milyondan fazla takipçiye sahip olan Sabuncuoğlu, NOW Spor’un YouTube yayınlarında aktif rol alıyor.

Neden daha az görünüyor?

Yağız Sabuncuoğlu’nun ekranlarda daha az göründüğüne dair algı, birkaç faktörden kaynaklanıyor. Sports Digitale’den ayrıldıktan sonra kendi YouTube kanalı “Insider”a odaklanması, zamanının bir kısmını bireysel projelere ayırmasına neden oldu. Ayrıca, NOW Spor’un yayın takviminde yaz döneminde bazı programların seyrekleşmesi, Sabuncuoğlu’nun ekran görünürlüğünü azalttı. Transfer döneminin yoğunluğu ve sosyal medya paylaşımlarına ağırlık vermesi de bu algıyı güçlendirdi. Ancak, Sabuncuoğlu’nun NOW Spor’daki varlığı devam ediyor ve özellikle transfer haberleriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Kanalın dijital platformlardaki yüksek izlenme oranları, Sabuncuoğlu’nun katkısıyla güçleniyor.