2025 yaz sezonunun tek yeni dizisi Aile Saadeti, 8 Eylül’de yayınlanacak 13. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Burak Aksak’ın senaryosunu yazdığı, Selçuk Aydemir’in yönettiği dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve mizahi hikayesiyle dikkat çekti. Ancak, düşük reytingler ve artan maliyetler nedeniyle final kararı alındı. İzleyiciler, dizinin neden sona erdiğini ve detaylarını merak ediyor.

Aile Saadeti neden final yapıyor?

Aile Saadeti, 16 Haziran 2025’te 2,78 reytingle dördüncü sırada başladı. Ancak, ikinci bölümden itibaren reytinglerde düşüş yaşadı ve 21 Temmuz’daki 6. bölümde 2 reytingin altına indi. 11 bölüm boyunca ortalama 2,16 reyting elde eden dizi, beklenen izleyici kitlesine ulaşamadı. Yaz dizilerinin maliyetlerinin artması ve 2024-2025 sezonunda birçok kanalın yaz dizisi yayınlamaktan vazgeçmesi, Aile Saadeti’nin devamını zorlaştırdı. ATV yönetimi ve yapımcı Sinehane arasındaki görüşmelerde, düşük reytingler ve ekonomik sebeplerle 13. bölümde final kararı alındı.

Dizinin konusu

Aile Saadeti, Üsküdar’da eski bir konakta geçen hikayesiyle izleyici karşısına çıktı. Birbirini tanımayan üç akraba ailenin yollarının kesişmesini konu alan dizi, aile bağları, geçmişle yüzleşme ve mizahi durumları işledi. Saadet’in ani ölümüyle miras çatısı altında bir araya gelen Emin, Harun ve Tekin’in hikayesi, komedi ve duygusal anlarla zenginleşti. Tefecilerden kaçan Murat ve yalnız hemşire Gönül’ün de konakta buluşması, diziye renk kattı. Bu farklı karakterlerin bir arada yaşama çabası, izleyicilere sıcak bir aile hikayesi sundu.

Oyuncu kadrosu

Dizinin güçlü kadrosunda Burak Dakak (İbrahim), Buse Meral (Ada), Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al (Harun), Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Zerrin Sümer, Suat Sungur ve Ahmet Mark Somers yer aldı. Burak Dakak ve Buse Meral’in başrolleri paylaştığı yapım, deneyimli oyuncuların performanslarıyla dikkat çekti. Ancak, sosyal medyada dizinin aile sıcaklığı ve mizahi tonu beğenilse de, izleyici kitlesinin daha dramatik ve aksiyon dolu yapımları tercih etmesi, final kararını etkiledi.